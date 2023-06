La Universidad de Adelaida investigó por años una particular situación y reveló la razón por la cual los perros suelen comer pasto, una conducta que se repite en todo el mundo.

Lo comen por hambre

Según los investigadores, Susana Avellana y Josué Zoanetti, y según un articulo publicado en The Conversation, concluyeron que si un perro no comía su comida diaria, el animal si o si comería pasto debido al hambre que padecía.

El estudio se da tras investigar el comportamiento de 12 perros que comieron pasto en una cantidad de 709 veces.

En ese sentido, el estudio lo relaciona con que el “perro puede estar aburrido y masticar hierba”.

“La textura y sabor de la hierba ofrece algo diferente a lo que suelen comer. Incluso puede notar que prefieren la hierba en ciertas estaciones; tal vez la hierba fresca de primavera sea un manjar favorito”, aseguró la Escuela de Ciencia Animal y Veterinaria de la misma universidad.

Una herencia de los lobos

No obstante, habían otras alternativas en la misma investigación como la de tratarse de una herencia de los lobos.

Por otra parte, otra de las alternativas se basó en que el can le motivaba comer pasto debido a que se encontraría indispuesto del estómago y buscaría el pasto para alivia un posible malestar.

¿Por qué algunos perros podrían vomitar de comerlo?

Comer pasto puede pasar de ser un alivio a ser un verdadero dolor de cabeza si es que fue rociado con herbicidas.

Los investigadores sugieren que si el perro “come algo de hierba por el camino, siempre que no haya sido rociada con herbicida, no tienes de qué preocuparte”.

Pero es importante tener en cuenta si luego de que el can coma pasto “si hay vómitos o diarrea más graves, debes consultar al veterinario”.