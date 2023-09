Actualmente se está trabajando en la construcción de la nueva Línea 7 del Metro de Santiago que conectará Renca con Vitacura en los próximos años. Sin embargo, esta semana los trabajos se vieron interrumpidos por un sorprendente hallazgo encontrado en el subsuelo del gran Santiago.

¿Qué encontraron en la construcción de la Línea 7 del Metro?

Metro de Santiago y el Ministerio de Transportes informaron que en las construcciones de la Línea 7 del Metro se encontraron restos arqueológicos de más de 11 mil años de antigüedad a.C .

En concreto, se encontraron restos humanos, vellones de animales y partes de huesos de guanacos con huellas de corte.

También destacan otros materiales como puntas de proyectil para cazar y fragmentos de vasijas de pueblos indígenas que poblaron lo que actualmente es Santiago.

Adicionalmente, se encontraron un número importante de fogones, lo que permite estudiar cómo fue el uso del espacio y las dinámicas sociales al interior de un campamento de cazadores recolectores de la antigüedad.

¿Dónde encontraron los restos arqueológicos en la construcción de la Línea 7?

En concreto, los hallazgos de restos arqueológicos se encontraron en las infraestructuras de los talleres de mantenimiento y cocheras de los 37 trenes que serán parte de la Línea 7 del Metro.

Estos están ubicados específicamente en el cruce de la Av. Presidente Salvador Allende con calle El Montijo, en la comuna de Renca, Santiago.

De esta manera, gracias al trabajo de distintos equipos de arqueólogos, apoyados por un amplio grupo de otros profesionales como asistentes, excavadores, conservadores, antropólogos físicos, geólogos y topógrafos, desde el año 2020 a la fecha, se han logrado encontrar más de 181.000 piezas arqueológicas.

¿De qué año son los restos arqueológicos encontrados en el Metro?

Según publicó el Metro de Santiago, se encuentran objetos con atributos que permiten vincularlos con el Período Arcaico (11.000 a 300 a. C.), Período Alfarero Temprano (300 a. C. al 1.000 d. C.), Período Intermedio Tardío o Tardío (1.000 a 1.536 d. C.) y Período Histórico Colonial (1.536 a 1.810 d. C.).

¿Se detiene la construcción de la Línea 7 del Metro por el descubrimiento?

Pese a los hallazgos encontrados, desde el Metro de Santiago aseguraron en su cuenta de Twitter que “la puesta en servicio de Línea 7 se mantiene de acuerdo a los plazos informados, que es en el año 2028. Gracias al trabajo colaborativo de Metro con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), en los terrenos de Taller y Cocheras de L7 se ha ido avanzando por sectores”.

Revisa las mejores imágenes de los restos encontrados en la Línea 7