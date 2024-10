Nuevamente, viviremos un proceso de elecciones en Chile, esta vez con las Municipales 2024, en donde además del cargo de alcalde, se elegirá a concejales, gobernadores y consejeros regionales.

Aquí en Rednews, te contamos cuáles son los candidatos en la Región de Los Lagos, comuna que se ubica en el sector norte de Santiago.

Los candidatos a gobernador en la Región de Los Lagos

F. Pacto Partido Social Cristiano e Independientes: Natacha Odette Rivas Morales, Partido Social Cristiano.

Natacha Odette Rivas Morales, Partido Social Cristiano. M. Pacto Regiones Verdes Liberales: Claudio Andrés Pérez Barros, independiente.

Claudio Andrés Pérez Barros, independiente. O. Pacto por Chile y sus Regiones: Patricia Elena Rada Salazar, Frente Amplio.

Patricia Elena Rada Salazar, Frente Amplio. Y. Pacto Republicanos e Independientes: Claudia Elena Reyes Larenas, Partido Republicano.

Claudia Elena Reyes Larenas, Partido Republicano. Z. Pacto Chile Vamos: Alejandro Santana Tirachini, Renovación Nacional.

Las novedades que tendrán estas elecciones

Una de las principales sorpresas que se llevaron los ciudadanos, es que nuevamente tendremos elecciones en dos días, como fue anteriormente en las elecciones de constituyentes del 2021.

Podrás elegir, entre ir el sábado 26 o domingo 27 de octubre, pero ojo que debes considerar que el voto será obligatorio y quienes no vayan a sufragar, deberán pagar una multa que va de 0,5 UTM establecida por el Servel.

Se eliminó la Ley Seca, por lo tanto, ya no se prohibirá la venta de alcohol durante las jornadas que se realicen las elecciones.

También hay que tener en cuenta, que se debe marcar el voto con lápiz azul, no podrás escribir con otro que no sea el indicado, si no llevas el tuyo los vocales de mesa te podrán facilitar uno.