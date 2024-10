Las Elecciones Municipales se realizarán el próximo sábado 26 y domingo 27 de octubre, fecha en la que los ciudadanos deberán votar por el cargo de alcalde, concejal, gobernadores regionales y consejeros regionales (CORES).

Este último cargo también forma parte de la papeleta y para ello, debes saber cuál es tu circunscripción electoral, te dejamos el listado de candidatos, a continuación.

Candidatos a consejeros regionales según tu circunscripción

Lo primero que debes saber es que circunscripción electoral te corresponde y para eso, debes ir al sitio www.miconsulta.servel.cl y luego ingresar con tu Clave Única.

Una vez hecho esto, podrás conocer los candidatos a CORES ingresando al sitio del Servel aquí, seleccionando el cargo, región y territorio electoral.

También puedes revisar los alcaldes, gobernadores y concejales en cada comuna y región del país.

¿Cuándo son las Elecciones Municipales 2024?

La novedad de este año, es que, las elecciones serán por vez extraordinaria en dos días, correspondientes al sábado 26 y domingo 27 de octubre.

Novedades de las Elecciones Municipales 2024

Una de las principales sorpresas, es que estas votaciones se realizarán en dos jornadas, el día sábado 26 (feriado normal) y domingo 27 de octubre (feriado irrenunciable).

Además, se eliminó la Ley Seca, que prohibía la venta de alcohol mientras se realizaban los comicios. Y se deberá marcar el voto con lápiz pasta azul.

Ojo, porque al tratarse de jornadas festivas, el comercio no funcionará, como de costumbre, en el horario habitual. Malls o servicios dentro de los recintos, lo que se informará oportunamente al público.