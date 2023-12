Nos acercamos a Navidad y junto a ello se espera el pago de un importante beneficio para pensionados del Instituto de Previsión Social, nos referimos al Aguinaldo de Navidad, también conocido como “Bono Navidad”.

Este consiste en la entrega de un monto de $26.734 para un grupo importante de beneficiados , sin embargo, eso no es todo, ya que un porcentaje de estos pensionados recibirán un monto extra por cada carga familiar acreditada ¿Cuánto dinero será y quiénes? Revisa a continuación todos los detalles.

El monto extra que reciben algunos pensionados por el Aguinaldo de Navidad 2023

El monto extra del Aguinaldo de Navidad según la información de ChileAtiende, corresponde a la cantidad de $15.104 por carga familiar acreditada al 30 de noviembre del 2023 , aunque no tenga derecho a cobrar Asignación Familiar porque su ingreso mensual es superior a $979.330 (es decir, pertenecen al tramo 4 según la Ley Nº 18.987).

¿Quiénes son los beneficiarios del Aguinaldo de Navidad y del monto extra?

Personas que al 30 de noviembre del 2023 tengan algunas de estas calidades:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad.

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).

Además, también lo reciben los pensionados y pensionadas de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena.

¿Cuándo me pagan el Aguinaldo de Navidad 2023?

El pago de este bono navideño para pensionados se entregará la misma fecha que el pago de la pensión correspondiente, por lo que te invitamos a conocer la fecha y forma de pago en el siguiente enlace de ChileAtiende solamente con tu RUN.

Te recordamos que el Bono Navidad de este año para pensionados es de $26.734 + $15.104 por carga familiar que corresponda, además de que este pago no se puede descontar ni se considera para el pago de impuestos (no es tributable), cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿Quiénes no pueden recibir el aguinaldo de Navidad para pensionados?

Este aporte navideño junto a su monto extra también cuentan con incompatibilidades para su entrega, estos son:

Las personas que perciben Asignación Familiar a causa de cargas que son beneficiarias de una pensión de sobrevivencia solo tendrán derecho al aguinaldo en calidad de pensionadas y no recibirán el incremento de $15.104. Los pensionados de orfandad se consideran carentes de renta y, por lo tanto, sí pueden ser carga familiar de otro.

Los pensionados de orfandad se consideran carentes de renta y, por lo tanto, sí pueden ser carga familiar de otro. Cada beneficiario solo tendrá derecho a un aguinaldo, aun cuando goce de más de una pensión, subsidio o indemnización.

Además, es importante señalar que:

Los funcionarios de planta o a contrata del sector público que puedan reclamar el beneficio solo percibirán en esta calidad la parte del aguinaldo que exceda de la cantidad que les corresponde como pensionados, beneficiarios del Subsidio por Discapacidad o beneficiarios de la indemnización compensatoria de la industria del carbón (según sea el caso).

solo percibirán en esta calidad beneficiarios del Subsidio por Discapacidad o beneficiarios de la indemnización compensatoria de la industria del carbón (según sea el caso). En relación con lo anterior, deberá considerarse el total líquido que represente la suma de su remuneración y pensión, subsidio o indemnización. En todo caso, se considerará como parte de la respectiva pensión el monto que el pensionado perciba por concepto de Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).