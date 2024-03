Como cada 4 de mayo, este año se celebrará el Día de Star Wars, una fecha escogida por los propios fanáticos de la franquicia que tiene su origen en la icónica frase “Que la fuerza te acompañe”, que al inglés se traduce con el juego de palabras “May the 4th Be With You (4 de mayo)”.

Este 2024, la Fundación Dream Here Sueña Aquí lanzó una iniciativa que liderará las festividades con “Star Wars Sinfónico”, un evento multidimensional que celebra la música, la cultura y la creatividad. El panorama tiene como punto central un concierto sinfónico que celebra la icónica música de Star Wars, compuesta por el ganador del Óscar, John Williams.

Sumado a aquello, el evento ofrecerá una experiencia visual única con la presencia de naves gigantes aeronaves y globos aerostáticos con la forma de los reconocidos personajes de la saga, como Yoda y Darth Vader, comandadas por el piloto internacional Benoit Lambert de Bélgica y su tripulación. Además, estarán presentes variadas figuras de la saga.

Conoce las fechas y cómo comprar entradas a continuación:

Día de Star Wars: ¿Cuándo es Star Wars Sinfónico?

Star Wars Sinfónico se llevará a cabo en tres fechas distintas en tres regiones de Chile:

4 de mayo – Quinta Vergara (Viña del Mar)

Las entradas se pueden adquirir aquí y los precios son los siguientes:

Palcos: $50.200

$50.200 Platea Preferencial: $42.000

$42.000 Platea Premium: $34.400

$34.400 Platea Golden: $24.100

$24.100 Platea Golden (personas con dificultades de movilidad): $20.300

$20.300 Platea General: $15.000

5 de mayo – Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago)

Las entradas se comienzan a vender a partir del lunes 24 de marzo.

11 de mayo – Estadio La Portada (La Serena)

Las entradas se pueden adquirir aquí y tienen un valor de $20.000

Star Wars Sinfónico tendrá un foco participativo

El director de la Fundación Dream Here Sueña Aquí, Fernando Gómez, sostuvo que los eventos de música de cámara y lírico masivos que se han llevado a cabo en los últimos meses demuestran que la gente espera y asiste a ellos porque también los disfrutan con entusiasmo. “Con Star Wars Sinfónico queremos seguir abriendo este tipo de eventos a todo espectador y a espacios familiares como los estadios y la Quinta Vergara, transformándolos en lugares para vivir magia y momentos de alegría”, comentó.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, aseguró que es una oportunidad para su comuna acoger este tipo de eventos masivos. “El 4 de mayo es una fecha imperdible para todos los que somos fanáticos de la Guerra de las Galaxias, y una tremenda experiencia multidimensional que estoy seguro van a disfrutar nuestros vecinos”, remarcó.

Cabe destacar que Star Wars Sinfónico tendrá un foco inclusivo y participativo, ya que brindara la oportunidad a destacados músicos de Orquestas Juveniles, de participar de esta Orquesta Soñada que estará liderada por la Orquesta Filarmónica Antena de la Academia de Musica Pedro Aguirre Cerda de La Serena, quienes ofrecen una apuesta de alto nivel interpretativo, con presentaciones excepcionales en Chile y en el extranjero, entregando además desde hace 21 años, enseñanza musical gratuita.