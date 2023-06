Más de 2.1 millones de visualizaciones alcanzó el video de Akalia, una joven estudiante de Pedagogía en Educación Física, que explicaba entre lágrimas los malos tratos que recibió de parte de estudiantes, mientras realizaba la práctica profesional en un colegio privado de Lo Barnechea.

“Me da un poco lo mismo echarme la práctica, pero no doy más. Tengo un curso, que es séptimo básico, y en verdad hacen lo que quieren conmigo, les doy lo mismo (…) Me miran y me ignoran (…) Se burlan de mí, entre ellas se secretean, me miran, se ríen cuando yo estoy diciéndoles que el respeto es importante”, comentó la joven en su cuenta de TikTok.

Luego de viralizarse, el video recibió miles de mensajes de apoyo. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Solo un día después, la profesora explicó en su cuenta de Instagram que fue despedida del colegio en el que estaba realizando la práctica.

“Me echaron, me prohibieron el acceso a ese colegio”

Akalia explicó que pese a no mencionar el nombre del colegio, fue desvinculada, por lo que no podrá terminar su práctica profesional.

“Vengo a contarles que me echaron del establecimiento de práctica, del colegio en el que estaba haciendo mi práctica profesional, me echaron, me prohibieron el acceso a ese colegio”, aclaró la joven en sus redes.

La estudiante de pedagogía explicó más tarde que el colegio no se comunicó directamente con ella, sino que dio a conocer el despido a la Universidad donde estudia la joven.

La buena noticia es que tras lo sucedido, Akalia ha recibido diferentes ofertas laborales, por lo que mostró su agradecimiento a quienes la han apoyado.

“Muchas gracias por todos los mensajes que me han mandado, estoy tratando de contestar todos, pero son muchos y en verdad agradezco el ánimo y el apoyo que me están dando”, comentó.