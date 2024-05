Mayo comenzó con el feriado irrenunciable del Día del Trabajador, uno de los días más esperados por quienes necesitaban un descanso. Pero eso no es todo, porque todavía queda un festivo este mes. Descubre cuándo es el próximo feriado en Chile y si es obligatoria para todos.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

¿Te preguntas cuándo es el próximo feriado en Chile? El martes 21 de mayo es el segundo y último feriado del mes. En esa fecha se conmemora el Día de las Glorias Navales.

¿Es irrenunciable?

No, el 21 de no mayo no es feriado irrenunciable. Cuando un feriado no es irrenunciable en Chile, significa que los trabajadores tienen la opción de renunciar a su descanso y optar por trabajar en ese día si así lo desean, lo que implica un pago extra por trabajar ese día.

En otras palabras, no están legalmente obligados a tomar el día libre y pueden trabajar si así lo acuerdan con su empleador. Esto contrasta con los feriados irrenunciables, donde los trabajadores tienen derecho a descansar y no pueden ser obligados a trabajar, a menos que se desempeñen en ciertos servicios esenciales que deben estar operativos incluso en días festivos.

Que un feriado no sea irrenunciable también implica que el comercio podrá funcionar, aunque podría haber cambios en el horario de cierre.

Todos los feriados que quedan este 2024