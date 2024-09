Cada año, durante las fiestas patrias, es obligatorio izar la bandera chilena en hogares y edificios del país. Sin embargo, es importante conocer la forma correcta de hacerlo, ya que no cumplir con las normativas establecidas puede resultar en multas significativas. Descubre cómo se pone la bandera chilena, los detalles sobre su ubicación y las fechas en que debes izarla para cumplir con la ley.

¿Cuándo es obligatorio poner la bandera chilena?

El uso de la bandera chilena es obligatorio los días 18 y 19 de septiembre , fechas en que se celebran las fiestas patrias y el Día de las Glorias del Ejército.

Según la Ley 20.537 sobre el Uso e Izamiento del Pabellón Nacional, estas son las fechas en las que es obligatorio exhibir la bandera en buen estado y cumpliendo con las normativas correspondientes.

De lo contrario, quienes no cumplan con esta obligación pueden enfrentar multas.

¿Cómo se pone correctamente la bandera chilena?

De acuerdo con decreto 1.534, la bandera debe colocarse en el exterior de edificios o construcciones en un tamaño proporcionado. Existen dos formas principales de exhibirla:

En un asta: Se debe colocar en un asta de color blanco, y la longitud del asta debe ser inferior a cuatro tercios del tamaño de la bandera izada al tope. Esto es importante para garantizar que la bandera ondee correctamente y mantenga su dignidad. Extendida en horizontal o vertical: Si no es posible izar la bandera en un asta, se puede colocar extendida en la fachada de la casa o edificio. En posición horizontal, el color azul debe quedar en la parte superior izquierda; en posición vertical, el azul debe estar en la parte superior.Consecuencias de no cumplir con la ley

Si la bandera no se coloca correctamente o si no se exhibe en las fechas obligatorias, se puede recibir una multa que oscila entre 1 y 5 UTM, equivalentes a entre $66.360 y $332.000 pesos aproximadamente, lo que representa un monto significativo para quienes no cumplan con esta tradición legal en Chile.