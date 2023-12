No es novedad que las Isapre están en medio de una profunda crisis, sobre todo luego que fueran sancionadas y obligadas a devolver el dinero del alza de indebida que realizaron a miles de sus afiliados por sus planes de salud.

Y es no queda ahí, porque ahora se está comenzando a hablar sobre la primera Isapre que podría dejar de funcionar dentro de unos pocos meses.

¿Se sabe cuál es la Isapre que podría dejar de funcionar?

El superintendente de Salud, Víctor Torres, advirtió el lunes, durante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, que la primera Isapre “podría caer en febrero” si no se toman medidas para mitigar la crisis.

Si bien Torres no aclaró de cuál compañía se trata, el superintendente explicó que tras el fallo de la Corte Suprema las Isapre podrían ver disminuidos sus ingresos un 12% cada mes. Si eso se cumple, en febrero de 2024 podría caer la primera Isapre.

¿Qué pasa con los afiliados si una Isapre deja de funcionar?

Desde el Gobierno aseguran que buscan evitar esto, por lo que en caso de que una Isapre no llegue a sus metas financieras, se aplicará un Plan de Ajuste de Contingencia (PAC). Este consiste en que los dueños de la Isapre correspondiente presenten un plan para enfrentar la situación.

Este plan puede incluir aumento de capital, transferencias de cartera, cambio en la composición de activos, pago de pasivos, venta de la institución, etc. No obstante, si la Superintendencia de Salud no lo aprueba, el superintendente podrá iniciar la cancelación del registro de la Isapre y se nombraría un administrador provisional para licitar la cartera de afiliados, de forma que estos se pueden ir a otras Isapre.

Gobierno propone adelantar el alza de planes

Para intentar frenar esta situación, el Gobierno además propone adelantar el alza de planes de las Isapre de junio a mayo de 2024. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido bien recibida por algunos parlamentarios.

El proyecto fue aprobado por la comisión, pero todavía falta que sea revisado por al Sala de la cámara de Diputados y el Senado.

¿Cuánto dinero deben las Isapre?

En promedio, el monto de la devolución será de $1.545.185 pesos. La cifra más alta supera los $60 millones y la más baja es de tan solo $288.

Cada Isapre deberá devolver el siguiente monto:

Cruz Blanca: $278.265.111.165

$278.265.111.165 Colmena: $242.498.785.099

$242.498.785.099 Banmédica: $222.464.640.229

$222.464.640.229 Consalud: $199.465.435

$199.465.435 Nueva Masvida: $89.088.164.612

$89.088.164.612 Vida Tres: $74.939.074.210

$74.939.074.210 Esencial: $174.209.476

$174.209.476 Fundación: $10.505.782.202

$10.505.782.202 Isalud: $4.214.518.731

$4.214.518.731 Cruz del Norte: $0