Comenzamos la última semana de mayo y con ello esperamos que inicien los pagos de diferentes aportes estatales, muchos de ellos para trabajadores y algunos exclusivos para mujeres y adultos mayores.

Bonos de fin de mes mayo: Consulta las fechas y montos que se pagarán estos días

Bono IMG:

El primero de los beneficios que se realizará esta semana es el Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), aporte exclusivo para trabajadores con jornada ordinaria y que garantiza un monto de $78.955 pesos mensuales a sus beneficiarios.

La fecha de pago de este beneficio es el próximo jueves 30 de mayo.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ):

Otro aporte que se paga esta semana es el SEJ, aporte que está a manos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y que se entrega a jóvenes trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años que cumplan ciertos requisitos.

La fecha de pago mensual de este beneficio es el próximo viernes 31 de mayo y corresponderá a la renta de febrero del 2024. En tanto, los beneficiarios anuales del beneficio deberán esperar hasta el mes de agosto del 2024.

¿Cuál es el monto de pago del SEJ?

El monto de pago del SEJ varía mes a mes de acuerdo a la renta percibida por el o la beneficiaria, sin embargo, varía entre $1 a $42.377.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM):

Segundo aporte económico a cargo del SENCE y que en esta oportunidad es exclusivo para mujeres que trabajen y tengan entre 25 y 59 años de edad, además de que cumplan una serie de requisitos.

La fecha de pago de este beneficio para el mes de mayo es el próximo viernes 31 de mayo y corresponderá a la renta recibida en febrero del 2024. En tanto, los beneficiarios anuales del beneficio deberán esperar, al igual que en el SEJ, hasta el mes de agosto del 2024.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU no tiene una fecha de pago determinada para todos, ya que se entrega en diferentes fechas a cientos de adultos mayores y pensionados.

Por eso, la recomendación es que si no has recibido este aporte, ingreses al siguiente link de ChileAtiende y rellenar con tu RUT para conocer si te corresponde o no el pago de $214.296.