Se acerca el pago del Bono Invierno, un importante beneficio a los adultos mayores, con el fin de enfrentar gastos clave en meses donde el frío se apodera de los hogares. Revisa a continuación si todos los pensionados lo reciben y qué requisitos hay que cumplir para ser beneficiario o beneficiaria.

¿El Bono Invierno es para todos los pensionados? Los requisitos que debes considerar

Si bien hay un amplio rango de pensionados que reciben el Bono Invierno, hay otros que quedan fuera de este aporte económico debido a su incompatibilidad, entre ellos están los:

Pensionados del artículo 1 y pensionadas de viudez de la Ley Valech (Ley Nº 19.992).

Titulares del Subsidio de Discapacidad , por no estar expresamente contemplados en la ley y por no cumplir el requisito de edad (el subsidio está dirigido a las personas menores de 18 años, según el artículo 35 de la Ley Nº 20.255).

Titulares de indemnización del carbón (artículos 11 y 12 de la Ley Nº 19.129), por no estar contemplados en la ley. Si estos titulares reciben alguna otra pensión, tampoco pueden recibir el Bono de Invierno, a pesar de que sumen menos del tope estipulado.

Los beneficiarios del Bono Invierno

Si no cumples con lo anterior, existe una gran posibilidad de recibir el beneficio si tienes 65 años o más y eres:

Pensionados cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de: Instituto de Previsión Social. Instituto de Seguridad Laboral. Cajas de Previsión (Dipreca y Capredena). Mutualidades de Empleadores.

de edad a la fecha de pago del beneficio y que sean de: Pensionados del sistema establecido en el Sistema de Pensiones de Vejez (1980) , que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal. Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) , cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio. Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) , siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

, siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional. Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

¿Cuál es el monto del Bono Invierno y dónde reviso si lo recibo?

Los beneficiarios recibirán en 2024 un monto de $77.982, pago que no es tributable ni imponible, no está sujeto a descuentos, es de libre disposición y, lo más importante, NO requiere de postulación.

Ingresa a la plataforma de ChileAtiende que te permite consultar la fecha y forma de pago de una pensión u otros beneficios.

Una vez dentro solo ingresa tu RUN y pulsa o haz clic en “Consultar”. Como resultado, conocerás si te corresponde recibirlo y su fecha de pago.