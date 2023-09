En este mes de septiembre varios pensionados y pensionadas recibieron el aguinaldo de fiestas patrias a través de sus pensiones. La buena noticia es que, a fines de año, recibirán otro importante aguinaldo en el marco de la llegada de la Navidad.

¿Cuándo hay otro aguinaldo para pensionados? Esto se sabe del bono de Navidad

El Aguinaldo de Navidad o Bono de Navidad se trata de un beneficio que se paga, junto con la respectiva pensión de diciembre, a las personas que se encuentren pensionadas al 30 de noviembre de 2023.

Cabe aclarar que este pago no se encuentra afecto a descuentos y no se considera para el pago de impuestos debido a que no es tributable, ni tampoco de cotizaciones previsionales y/o de salud, ya que no es imponible, según informan desde ChileAtiende.

¿Cuál es el monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias?

El monto base del aguinaldo es de $26.734 pesos para este 2023. Sin embargo, este puede incrementar en $15.104 pesos por cada persona que, al 30 de noviembre de 2023, sea acreditada como carga familiar del pensionado o pensionada beneficiada.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de navidad?

Lo recibirán automáticamente todos los pensionados que, al 30 de noviembre de 2023, se encuentren en la siguientes calidades de:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).

Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad.

Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).

Por otra parte, también lo reciben los pensionados y pensionadas de las cajas de previsión de Dipreca y Capredena.