Si no sabes si eres o no beneficiario del Bolsillo Familiar Electrónico de julio, te invitamos a conocer cómo y dónde saberlo.

Bolsillo Familiar Electrónico: ¿Dónde puedo revisar mi saldo o si me pagaron el beneficio?

Grandes noticias hubo el pasado viernes 19 de julio para los beneficiarios del Bolsillo Familiar Electrónico de invierno, porque durante esa jornada se liberaron los pagos del aporte correspondiente al mes de julio tras una discusión en el Congreso Nacional que se extendió más días de lo presupuestado.

No obstante, este beneficio no llegó a las mismas personas que el entregado hasta abril, ya que su grupo objetivo es más acotado en esta oportunidad, y ante esto es que te invitamos a conocer si eres o no beneficiario del bolsillo de invierno y si recibiste el pago correspondiente.

Quienes deseen consultar si son beneficiario del Bolsillo Familiar Electrónico de invierno o si ya recibieron el pago, pueden hacerlo a través del sitio www.bolsilloelectronico.cl o en la página www.chileatiende.cl , solamente necesitas tu RUT y Fecha de Nacimiento.

Requisitos del “nuevo” Bolsillo Familiar Electrónico:

El nuevo Bolsillo Familiar Electrónico se entregará a las familias que tengan causantes en los siguientes beneficios y que cumplan las siguientes características específicas:

Asignación Familiar y Maternal, exclusivamente Tramo 1. (Trabajadores con sueldo mensual de hasta $586.227).

(Trabajadores con sueldo mensual de hasta $586.227). Subsidio Único Familiar (SUF), pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares.

Causantes de las familias usuarias del subsistema Seguridades y Oportunidades, y familias pertenecientes al subsistema Chile Solidario.

¿No recibiste el pago? Haz tu reclamo y solicita el Bolsillo Familiar Electrónico:

Quienes no hayan recibido el Bolsillo Familiar Electrónico de julio y crean cumplir con los requisitos antes mencionados o no contempla todas sus cargas familiares, deben ingresar lo antes posible un reclamo en el siguiente link, pulsando el botón “Reclamos” y luego seleccionar la opción “Reclamo Bono Faltante”.

Adicionalmente, si presentas alguna dificultad para hacer efectivo el cobro del bolsillo electrónico, en esta misma página puedes presionar el botón “Reclamos” y seleccionar el botón “Reclamo Bancario”.