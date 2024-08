Banco Estado está invitando a sus clientes a transformar su hogar mediante un millonario concurso, en el cual, dentro de sus premios, entrega la posibilidad de ganar $2.000.000 para renovar la vivienda.

Este concurso no solo entrega una giftcard digital para renovar tu hogar, válida para compras en Falabella, Falabella.com (solo productos vendidos por Falabella), Tottus, Sodimac y tiendas Stand Alone. Si no que también ofrece otros premios como un año de supermercado, un kit gamer pro y un viaje para dos personas a Argentina.

Cada premio tiene sus propias características, y es el cliente quien puede elegir en cuáles deseas participar al momento deinscribirte.

¿Cómo participar en el concurso?

Para participar en este sorteo, debes ser clientes de Tarjetas de Crédito VISA y seguir estos pasos:

Inscríbete: Lo primero que debes hacer es inscribirte en el concurso a través de su sitio web. Selecciona tus premios: Al inscribirte, tendrás la posibilidad de elegir por cuáles premios deseas concursar . Puedes seleccionar uno o varios, pero ten en cuenta que solo puedes ganar un premio. Si resultas ganador de uno, serás excluido de los sorteos posteriores. Realiza tus compras: Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2024, realiza compras con tu Tarjeta de Crédito Visa BancoEstado por un valor igual o mayor a $3.000 en transacciones nacionales o $4 USD en transacciones internacionales. Cada compra que cumpla con estos montos te dará una opción para participar en el sorteo.

¿Cómo se notificará a los ganadores?

Los ganadores serán informados dentro de los 20 días hábiles posteriores al sorteo, que se llevará a cabo el 10 de octubre de 2024. Y Banco Estado notificará a los ganadores mediante uno de los siguientes métodos: