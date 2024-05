¿Eres usuario o usuaria de un iPhone y no has sentido la alarma? Pues, déjame decirte que no eres la única persona que le ha ocurrido o le está pasando. Apple anunció que trabaja actualmente en solucionar un problema que afecta a su alarma debido a que suenan muy silenciosas o simplemente no suenan.

¿Te ha pasado? Apple reconoce problema en iPhones en que no suenan las alarmas

Han sido muchos los usuarios que se han quejado de este problema a través de TikTok debido a que sus alarman no suenan o no han sonado en un determinado día específico.

De hecho, algunos de estos comentarios han sido detallados de la siguiente forma: “Este ha sido probablemente el tercer o cuarto día consecutivo que mi despertador no suena”, o también “Me he dado cuenta durante la última semana que mi alarma no me despertaba”, según detalla el medio The Guardian.

Incluso, una de las usuarias de un iPhone 15 advierte que su alarma suena a un “volumen más bajo” y acusa que se trata de una función aplicada en el propio móvil y que está habilitada en él.

De momento Apple no se ha referido al respecto, sin embargo, en su página de consejos en línea sugiere controlar el volumen de la alarma a través de la función “Sonidos y hápticos” en la configuración, y agrega que las opciones “no molestar” y “modo silencioso” no afectan el sonido de la alarma . La página también recomienda que los usuarios verifiquen que el sonido de su alarma no esté configurado en “ninguno”.

¿Se vienen nuevos iPads? Apple prepara un evento este martes 7 de mayo

Los focos están puestos en el anuncio de eventuales nuevos iPads que llegan a reforzar y refrescar la línea de las gamas Air y Pro de la marca ubicada en Cupertino, California.

La imagen de su evento “Let Loose” junto a la figura de una mano sosteniendo un lápiz, todo parece indicar que llegan nuevas variantes de iPad Pro y Air para este 2024 y, por qué no, también una renovación en el propio Apple Pencil.

¿Qué podemos esperar?

Según rumores y sitios especializados en la marca de la manzana mordida como Applesfera y Xataka, todo parece indicar que veremos la siguiente línea de iPads:

iPad Pro (2024): Para el año 2024 se espera el lanzamiento de dos nuevas versiones del iPad Pro, disponibles en tamaños similares de 11 y 12,9 pulgadas. Estos modelos se destacarán por integrar el potente chip M3 de última generación, así como paneles OLED y un diseño completamente nuevo del cual hay poca información filtrada hasta el momento. iPad Air (6ª gen.): La próxima generación del iPad Air, por su parte, se espera que llegue en dos variantes de tamaño, con pantallas de 10,9 y 12,9 pulgadas respectivamente. La principal novedad será la inclusión del chip M2, y existe la posibilidad de que el modelo más grande cuente incluso con una pantalla Mini-LED. Apple Pencil 3ª generación.