El Registro Civil anunció la implementación del pasaporte y carnet digital a partir este año. La noticia fue anunciada durante la Cuenta Pública Participativa 2024 de la entidad.

¿Cuándo parte el pasaporte carnet digital?

Se prevé que el pasaporte y carnet digital se implementarán a partir de diciembre de 2024. Esta iniciativa forma parte de los principales desafíos que tiene el Registro Civil e Identificación para el periodo 2024-2025.

Los documentos incorporarán tecnologías de alto nivel con un elevado estándar de seguridad en la protección de información y datos de las personas.

“Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pero la palabra no es mejor, la palabra es más cómodo, porque no es fácil salir de nuestra zona de confort. Cuando apareció esto, y me refiero al celular, lo miramos con un poco de desconfianza, pero de alguna manera todos hicimos un salto de fe y se transformó en una herramienta esencial”, dijo el director nacional del Registro Civil, Omar Morales.

Si bien todavía no hay información detallada sobre este iniciativa, como su forma de obtención, precios y formas de uso, el pasaporte y el carnet en sus versiones digitales serán la carta de presentación de los chilenos tanto en el país como el mundo, ya que cumplirán con todos los estándares y medidas de resguardo para poder trasladarse tanto en el país como en el extranjero.

¿En qué otros países hay documentos digitales?

La digitalización de documentos de identidad y pasaportes no es solo una cosa de Chile, sino que es una medida que está avanzando en muchos países del mundo.

Algunos ejemplos de países que ya lo hicieron son Estonia, Finlandia, Bélgica, Singapur, Canadá, Argentina, Uruguay y Australia.

Esta innovación tiene amplios beneficios, como el acceso a servicios en línea, votación electrónica, autenticación electrónica, firma de documentos digitalmente, acceso a servicios gubernamentales, funcionalidades de pago y acceso a servicios digitales, entre otros.