Hace solo unas semanas, el gigante informático Google anunció una importante actualización de su sistema operativo para vehículos, Android Auto, en su versión 12.0. Recientemente, se filtró la llegada de la actualización 12.1, actualmente en fase beta, pero que finalmente llegará a los usuarios en las próximas semanas.

Revisa las novedades de la actualización de Android Auto y todo lo que debes saber sobre este sistema operativo para vehículos.

Android Auto 12.1: Google anuncia actualización del sistema operativo para los vehículos

El portal especializado en este sistema operativo, Xataka Android, informó que “ No hemos encontrado ninguna novedad visible , de modo que Android Auto 12.1 beta seguramente incluya unas necesarias correcciones de errores y mejoras internas, a pesar de que Google no nos diga exactamente cuáles“.

Esto significa que la actualización se centraría principalmente en la corrección de errores reportados y en mejoras internas, sin cambios significativos en su calidad visual, diseño o software.

Android.com

Conoce lo nuevo de Android Auto 12

El citado sitio web explica que, además, algo que está empezando a llegar a todos los usuarios son los ajustes para vehículos eléctricos. Con ellos, podrás configurar los enchufes compatibles con tu coche y luego encontrar los que estén cerca de ti o en tu ruta cuando estés viajando.

Xataka

La primera gran novedad de esta actualización es que se universaliza la interfaz Material You en la aplicación móvil. Durante los últimos meses, Google ha ido implementando esta interfaz poco a poco, y a partir de ahora todos los usuarios deberían tenerla. A pesar de ello, los cambios están presentes únicamente en la aplicación móvil y no suponen una revolución en la interfaz del coche, la cual se mantiene igual y no ha experimentado cambios.