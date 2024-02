El gobierno decretó estado de excepción por catástrofe para las provincias de Valparaíso y Marga Marga a raíz de los incendios forestales. Además, anunció un toque de queda para cuatro comunas de la región de Valparaíso.

¿En qué comunas hay toque de queda?

Las cuatro comunas de la V región que tendrán toque de queda este sábado 3 de febrero son:

Limache

Villa Alemana

Quilpué

Viña del Mar

¿A qué hora es el toque de queda?

El toque de queda regirá desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, aunque no se descartó que pudiera extenderse a un horario nocturno.

“Dadas las condiciones que se vivieron hoy, la cantidad de elementos que hay que trabajar en la mañana como un levantamiento de las víctimas, de las viviendas afectadas y un desplazamiento de los servicios de seguridad, se ha declarado que entre las 8 de la mañana y mediodía, va a haber toque de queda”, señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Este toque de queda tiene por objeto que los traslados que se hagan estén exclusivamente ligados a los servicios de emergencia, potenciales evacuaciones y actividades propias del enfrentamiento de la situación que se está viviendo”, explicó la secretaria de estado.

Además, la autoridad indicó que luego del mediodía, se establecerá un perímetro de seguridad en las zonas afectadas, a las cuales no se podrá ingresar. También se habilitarán corredores de emergencia, que serán vías reservadas para la circulación de los evacuados y los servicios de emergencia.

La medida es adicional al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que se decretó en la zona, específicamente en las provincias de Valparaíso y Marga Marga.

Cabe mencionar que ya se confirmó que se designó como jefe de la Defensa Nacional al contraalmirante de la Armada, Daniel Alejandro Muñoz Miranda, quien asume la dirección y supervigilancia de la zona en que regirá la medida excepcional.

La ministra Tohá entregó toda esta información luego de encabezar el adelantado Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) de carácter nacional, que en primera instancia estaba fijado para las 8 de la mañana de este sábado, pero producto de la emergencia se adelantó para las 00.30 horas.

¿Qué pasa si no cumplo el toque de queda?

Acerca de incumplir el toque de queda, el contraalmirante Daniel Muñoz indicó que “esto es una norma legal, vale decir, si hay un civil que no tiene un motivo particular y no está asociado a la emergencia va a ser fiscalizado. Si es que no tiene un motivo justificado puede ser detenido y puesto al servicio del Ministerio Público“.