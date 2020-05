Vuelven a cerrar el Apumanque por crisis sanitaria

El Apumanque volvió a ser cerrado, pese a que fue abierto el jueves tras estar un tiempo sin recibir público por la crisis sanitaria que afecta a Chile y el mundo.

La noticia la dio a conocer el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien decidió revocar el permiso de apertura producto del aumento de casos de coronavirus en Chile.

“Se tomaron las medidas y tuvimos buenos resultados, sin embargo hemos visto como los niveles de contagio a nivel nacional han aumentado cada día, pasando a 800 casos, 900 casos. Les pido que esperemos al menos una semana. En esa semana iremos resolviendo las falencias de esta experiencia piloto”, explicó el edil en un video publicado en Twitter.

1) Lo lamento mucho pero NO puedo autorizar apertura Apumanque. Plan piloto fue un éxito. Sé el esfuerzo q hicieron y sé q necesitan trabajar. Pero me preocupa aumento de número de contagiados en últimos 2 días a nivel nacional. Esperaremos al menos 1 semana (continúa) pic.twitter.com/MBQOSRay1s — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) May 1, 2020

Además, Lavín explicó que hicieron pruebas con clientes incógnitos y detectaron tres fallas importantes de seguridad en la reapertura.

“Nuestros clientes incógnitos se sacaban la mascarilla, tocaban productos o no respetaban los aforos máximos, y las personas de las tiendas no les llamaban la atención. No hay que tenerle miedo a llamarle la atención a los clientes”, comentó, agregando que "además, no pueden citar a trabajar a personas que vienen de comunas en cuarentena. Detectamos personas de Santiago y de Puente Alto. Eso no puede ser”.