Vacuna Covid-19 | ¿Cuándo me corresponde la cuarta dosis? Revisa si ya puedes vacunarte

La pandemia de Covid-19 en nuestro país está lejos de acabar, de hecho durante las últimas semanas se ha registrado una continua alza. El Ministerio de Salud anunció durante esta jornada de miércoles 8 de junio, 9.322 nuevos casos positivos, los cuáles se suman a los 34.609 casos que se mantienen activos en nuestro país. Mientras que la positividad nacional llegó a un 14,22% y en la región metropolitana se registró un 17,71%.

Las autoridades de salud continúan realizando el llamado a vacunarse, sobre todo durante la época invernal, ya que al Covid-19 se le suman nuevas enfermedades como la influenza, el virus respiratorio sincicial, parainfluenza, entre otras enfermedades respiratorias.

El proceso de vacunación contra el Covid-19 supera los 57 millones de dosis administradas, en cuánto a la cuarta dosis se han administrado más de 7 millones de dosis. Sin embargo, aún queda una gran cantidad de personas que no cuentan con su dosis de refuerzo, ni con su cuarta dosis. Cabe mencionar que a las personas 18 de años que no cuenten con su cuarta dosis transcurridos los seis meses, no podrán utilizar su pase de movilidad ya que estará inhabilitado.

A continuación te mencionamos a quiénes les corresponde la cuarta dosis esta semana.

¿A quiénes les corresponde la cuarta dosis contra el Covid-19?

Podrán vacunarse durante esta semana las personas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 2 de enero.