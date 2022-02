Trabajar y tener al cuidado un menor de edad, muchas veces se vuelve una dificultad sobretodo para aquellos padres y madres que no cuentan con el dinero suficiente para contratar a alguien que les cuide al niño/a y no pueden dejar su trabajo. Es por esto que el Estado entrega una ayuda monetaria para aquellos trabajadores y trabajadoras que precisamente tengan bajo su cuidado a un menor de dos años, y que no tengan garantizado el derecho a Sala Cuna otorgado por el empleador.

El Subsidio Protege es un beneficio que se entrega por un plazo de tres meses, con pagos mensuales de $200.000 entregado directamente a los trabajadores o trabajadoras que cumplan con los requisitos.

A continuación te mencionamos cómo saber si te corresponde el beneficio y dónde postular.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Subsidio Protege?

Deben ser madres trabajadoras, dependientes o independientes, que tengan a su cargo el cuidado de un niño o niña menor de dos años. O padres trabajadores, dependientes o independientes, que tengan el cuidado personal de manera exclusiva, o aquel que se le haya otorgado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años.

Además de haberse reincorporado efectivamente al trabajo, ya sea de forma presencial o en modalidad de teletrabajo, a distancia o mixta. Además de cumplir con un mínimo de cotizaciones para aquellos trabajadores dependientes o independientes.

¿Dónde postular al beneficio?

Si deseas postular tienes plazo hasta el 20 de febrero. Y debes ingresar haciendo clic AQUÍ, puedes acceder al sitio con tu RUT y Clave Única, luego deberás completar la información solicitada para poder completar tu postulación.