El Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió las críticas del expresidente Sebastián Piñera contra el gobierno de Gabriel Boric. "Yo creo que el gobierno debería alejarse del proceso constitucional y dedicarse a gobernar", dijo Piñera. "El expresidente tuvo cuatro años para dotar al país de una política nacional de seguridad pública y no lo hizo", recordó Monsalve.

El expresidente Sebastián Piñera salió de su ostracismo mediático y entró con todo contra el gobierno de Gabriel Boric. Tras meses en que se intentó inútilmente conocer su posición respecto al proceso constituyente -lo que terminó con Piñera sin decir a qué opción apoyaba-, el empresario apareció en Meganoticias.

En la entrevista expuso sus criticas contra su sucesor en La Moneda. “Lo que la gente pide hoy es tranquilidad, seguridad, paz, controlar la inflación, más oportunidad de empleos, mejores salarios, una reforma profunda a la salud. Yo creo que el gobierno debería alejarse del proceso constitucional y dedicarse a gobernar”, dijo el multimillonario.

En el gobierno, sus palabras no cayeron nada de bien. Y fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien salió a enfrentarlas. Tras una cita en la casa de gobierno para analizar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, Monsalve fue claro: “Yo tengo mucho respeto por los expresidentes, pero si quiero constatar algunos hechos, el expresidente Sebastián Piñera tuvo cuatro años para dotar al país de una política nacional de seguridad pública y no lo hizo”. Y agregó: “Se está construyendo una política nacional de seguridad pública. Sebastián Piñera tuvo cuatro años para construir una política nacional contra el crimen organizado y no lo hizo”.

Monsalve recordó que “hoy día el Presidente Gabriel Boric nos ha mandatado con un plazo explícito al 31 de octubre para darle al país una política nacional contra el crimen organizado (...). Cuando uno habla de política parece que fueran papeles, no son papeles, las personas hoy están siendo afectadas por el uso de armas y una política nacional contra el crimen organizado va a tener tareas muy concretas para la lucha contra el tráfico ilegal de armas”.

Plan Frontera Segura

Monsalve también recordó que “durante los cuatro años del gobierno del expresidente Sebastián Piñera se invirtieron cerca de $4 mil millones en los cuatro años en las regiones del norte, para las tareas de seguridad en materia de fronteras”, y puntualizó que en “el gobierno del Presidente Gabriel Boric, este año han destinado $12 mil millones en un año, destinado tres veces más recursos de lo que se gastó en materia de proteger las fronteras y la seguridad en el norte, tres veces los recursos que gastó el gobierno del expresidente Sebastián Piñera en cuatro años”.

Y criticó al megaempresario indicando que "cuando se habla hay que dar datos concretos y estos son datos muy concretos que responden a la inquietud del expresidente Sebastián Piñera”.