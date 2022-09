Hace una semana, el nombramiento de Nicolás Cataldo (PC) como nuevo subsecretario de Interior abrió uno de los hechos políticos más importantes post plebiscito: el primer cambio de gabinete del gobierno de Gabriel Boric.

Pero su designación provocó una oleada de críticas por tuiteos contra Carabineros escritos en 2011. Al final, Boric desistió de esa designación y decidió nombrarlo subsecretario de Desarrollo Regional.

El militante del Partido Comunista, quien hasta la semana pasada era subsecretario de Educación, quedó en el ojo del huracán. Y este martes habló con 24 Horas. "El que piensa que esto se trata de tuits escritos hace más de 11 años, no está entendiendo la dimensión del problema", dijo Cataldo.

El subsecretario explicó que en su nueva función establece el mismo sistema propuesto desde que llegó al Gobierno: "Por nuestra parte, la misma (relación) que hemos tenido siempre: con mucho diálogo, mucha voluntad, mucha capacidad de articulación que es lo que hicimos durante el período anterior como subsecretario de Educación. Efectivamente, nosotros llegamos a esta nueva responsabilidad por el mandato presidencial y obviamente eso lo vamos a tener que articular de la manera más amplia, más transversal, con mucha escucha y mucha capacidad para trabajar con toda la diversidad de los sectores políticos, de alcaldes, de gobernadores regionales y de parlamentarios y parlamentarias también".

Sobre la polémica, aseguró que "entiendo que estas cosas no son personales y por mi lado nunca va a haber un cambio de conducta en relación a la capacidad de trabajar con todos y todas".

Los tuits contra Carabineros

Sobre las críticas recibidas por los tuiteos contra Carabineros, Cataldo fue claro: "Es importante no mirar quiénes me criticaron sin conocerme, sino que es importante mirar quiénes salieron a respaldarme conociéndome efectivamente en esta capacidad de trabajo (...) He recibido llamadas de apoyo incluso de la gente de oposición con quienes hemos tenido un trabajo más estrecho, coordinado... Lo importante acá es poner acento en lo principal: continuar con el trabajo, cumplir con el mandato presidencial y trabajar transversalmente como lo hemos hecho siempre".

Al ser consultado sobre si se arrepiente de los tuiteos, el subsecretario tomó distancia e indicó que "el que piensa que esto se trata de tuits escritos hace más de 11 años, no está entendiendo la dimensión del problema. Yo me quedo con el presente, creo que hoy lo importante es seguir construyendo, y construir con esta transversalidad, con esta mirada de futuro, construyendo desde la unidad".

Finalmente, Cataldo hizo un llamado al diálogo. "Nunca podemos perder el espíritu republicano porque eso es lo que justamente hoy se requiere en nuestra sociedad después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas. El llamado es a establecer diálogos, construir puentes y cruzar los puentes cuando sea necesario. Eso es lo que he hecho en mi trayectoria política desde que he sido asesor, subsecretario y hoy como subsecretario de Desarrollo Regional no va a ser la diferencia", detalló.