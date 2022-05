El Senado aprobó la propuesta del Gobierno de designar al periodista Rodrigo Cid como miembro del directorio de Televisión Nacional de Chile. La propuesta recibió 39 votos a favor, dos en contra (José García Ruminot (RN) y Gustavo Sanhueza (UDI)) y seis abstenciones. Para ser aprobado el nombramiento, el elegido debía recibir un mínimo de 26 votos.

Cid es periodista de la Universidad Austral de Chile. En 2000 llegó a TVN para hacer su práctica profesional, continuando hasta ahora en el área de prensa. Entre 2013 y 2018, fue el presidente del Sindicato Nacional N°3. Desde 2018 participaba en el directorio de TVN como representante de los trabajadores, teniendo derecho a voz, pero no a voto. Con la designación, ahora podrá participar de las decisiones de la señal estatal.

“Rodrigo Cid Santos es una persona intachable, cuyo compromiso con la televisión pública se traduce en una carrera de más de 20 años, un trabajador del mismo canal, una persona que por años -elegida por sus colegas- ha sido la voz, pero no el voto en la mesa del directorio de TVN. Hoy, con este acuerdo, estamos cambiando la historia”, indicó la ministra secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo.

Uno de los problemas de la designación radicaba en la supuesta "inhabilidad" en su nombramiento, pues el artículo 4, punto 2, de la ley 19.132, indica que no podrán ser directores "quienes mantengan relaciones contractuales con Televisión Nacional de Chile o con alguno de sus competidores respecto de actividades que se enmarquen dentro del giro de la empresa".

Tras dos informes, uno que rechazó la supuesta inhabilidad y otro que la ratificó, los senadores realizaron la votación, la que arrojó un amplio respaldo al periodista.

Otro de los cambios importantes ocurró el pasado 11 de abril, cuando el presidente Gabriel Boric anunció el nombramiento de la periodista Andrea Fresard como presidenta del directorio de TVN.