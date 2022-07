Finalmente el Senado decidió tomar acciones luego de conocerse la decisión de la isapre Colmena sobre iniciar procesos judiciales en contra los afiliados que apelaron con recursos de protección para dejar sin efecto el alza de sus planes de salud; y la comisión de salud de la Cámara Alta tendrá una sesión especial para analizar los hechos.

Respecto a ello, la senadora PPD, Ximena Órdenes, valoró el acuerdo, calificó como “matonaje” la decisión de Colmena y aseguró que no se permitirá que las isapres amenacen a sus afiliados, informando que “hemos llegado a un acuerdo en la comisión de salud del Senado: No permitiremos que las ISAPRES amenacen con demandar a sus afiliados como consecuencia de no aceptar alzas unilaterales en sus planes de salud. Constituye un matonaje jurídico y nadie está sobre la ley”.

“Recientemente hemos tomado conocimiento que Isapre Colmena pretende demandar a sus afiliados, buscando paradójicamente detener el acceso a la justicia de las personas. El fenómeno de demandar para amedrentar a las víctimas de un abuso es perjudicial para un Estado de Derecho”, agregó la senadora.

Las declaraciones de la parlamentaria van en línea con la opinión de las autoridades del Ministerio de Salud, quienes hicieron un llamado a la isapre a “repensar la medida”.

En concreto, fue la ministra Begoña Yarza quien hizo el llamado a las isapres, argumentando que, pese a las pérdidas del 2021, las aseguradoras particulares han obtenido ganancias en los últimos 20 años. “Llama la atención que acusen que están a punto de la quiebra. Cuando uno mira el desempeño de las Isapres en los últimos 20 años, fue un desempeño exitoso en sus ganancias, hasta 2020, cuando hubo muy poca actividad. Recién en 2021 tuvieron pérdidas”, comentó la secretaria de Estado.

Ante ello, la titular de Salud instó a la isapre a que “repiense la medida, porque camina hacia el sentido contrario y ya hay una legitimidad complicada con respecto a las Isapres. No debería ser la relación que tienen con los que cuidan”.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, calificó la noticia como una “situación muy compleja”, criticando la manera de operar de las isapres. “Una aseguradora que debería estar orientada hacia los pacientes, hacia las personas que cotizan y reciben prestaciones a través de este tipo de seguros que, además, con justo derecho han reclamado a los tribunales y ellos han acogido que no procede este tipo de alza”, aseguró el subsecretario.