Sebastián Piñera votó en Las Condes, pero no confirmó su preferencia

Uno de los misterios de la campaña en el Plebiscito de Salida fue la preferencia del ex Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, el misterio ni siquiera se reveló en esta jornada pues el exmandatario no indicó por qué opción votó.

Piñera se dirigió al colegio San Francisco del Alba, en la comuna de Las Condes. Allí votó en la mesa 111 e hizo un llamado a “ir a votar con alegría”.

"Tenemos un compromiso por una nueva y buena Constitución y lo vamos a cumplir", detalló Piñera, pero no aclaró si prefirió el Apruebo o el Rechazo.

El exmandatario en los períodos 2010-2014 y 2018-2022 dijo estar "seguro de que esta noche vamos a tener un buen camino. Llevamos demasiado tiempo de divisiones, de confrontación, de violencia, inseguridad, y Chile necesita más paz y unidad" (...) Llevamos demasiado tiempo de confrontación, violencia. Solo con unidad vamos a poder construir la casa de todos”.

Piñera solicitó que “a partir de esta noche es importante que predomine el diálogo y dejemos fuera la cultura de la cancelación. Chile es un país maravilloso y tenemos la oportunidad de tener una vida más feliz”.

Y concluyó diciendo que "lo mejor está por delante. Se requiere una nueva actitud. En los últimos tiempos la división pasó todos los límites”.