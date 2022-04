La posibilidad del quinto retiro de ahorros previsionales tuvo un doble portazo en la jornada del lunes pasado. Los diputados rechazaron el proyecto de los parlamentarios para solicitar el 10% de esos recursos. Pero no fue todo. La Cámara también impidió el avance de la moción del Ejecutivo con miras a un "retiro acotado".

Este último estaba destinado a puntos concretos: el pago de pensiones alimenticias; pagos de deudas bancarias, no bancarias y de servicios básicos como luz, agua, gas y servicios sanitarios; pagos de créditos hipotecarios para primera vivienda, contraídos hasta el 31 de marzo de 2022; ahorro para postular a subsidios DS1 y DS59 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; aumento del ahorro presupuestado para primera vivienda establecidos por los decretos 1 y 49 del 2022 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ante ese escenario, la única opción para lograr el quinto retiro es una sola: que el gobierno presente su proyecto a través del Senado. Si la Cámara Alta aprueba el proyecto, este volvería donde los diputados para lograr el sí definitivo.

Por lo mismo, el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se reunió con la bancada de senadores de Apruebo Dignidad para analizar el escenario.

El objetivo es lograr el que sería, en la práctica, el cuarto retiro de loos fondos de ahorros previsionales.

¿Qué dijeron los senadores?

La senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) fue clara y anunció el no definitivo: "No queremos más desilusiones y no queremos que el país hoy día amanezca con la sensación de que no se pudo lograr el objetivo del quinto o del retiro acotado. Lamentablemente tampoco vamos a tener los votos acá en el Senado y ese es un realismo político que tenemos que sopesar".

De todas maneras, la senadora Claudia Pascual (PC) solicitó fórmulas para mantener algunos beneficios. "El pago de las pensiones alimenticias nos parece que es un tema que no puede estar alojado a una iniciativa de retiro, sino que tiene que darse una solución para esas familias, para esos niños, niñas y adolescentes que requieren de esta atención de forma más permanente", concluyó.