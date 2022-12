El periodista Grant Wahl, de 48 años, falleció este viernes tras desplomarse mientras cubría el partido entre Argentina y Países Bajos durante la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022.

Los motivos de su muerte todavía no están claros. Se ha postulado la idea de un ataque cardíaco, pero el hermano del periodista, Eric Wahl, cree que fue asesinado por su apoyo a la comunidad LGBT. Cabe recordar que el periodista había sido detenido en Qatar por llevar camiseta arcoíris en apoyo a la comunidad LGBT.

Los comentarios de Eric no fueron hechos a la ligera. De hecho, este mundial ha recibido muchas críticas por la sede en que se realiza y diversas agrupaciones han mostrado preocupación respecto de los derechos humanos de la comunidad LGBT, considerando que en Qatar la homosexualidad puede ser condenada con pena de muerte.

"Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay", dijo en un video publicado en Instagram.

"Yo soy la razón por la que él usó una polera del arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano era saludable. Él me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano solo haya muerto. Creo que él fue asesinado y solo imploro por cualquier ayuda", dijo luego al New York Post.

¿Quién era Grant Wahl?

Grant Wahl fue un periodista deportivo y analista de fútbol de CBS Sports, oriundo de Estados Unidos. Fue editor de Sports Illustrated y corresponsal de Fox Sports.

En 2009 escribió el controversial Best Seller del New York Times, The Beckham Experiment, que narra el pasó del futbolista inglés por Estados Unidos.

Wahl ha recibido cuatro premios Magazine Story of the Year otorgados por la U.S. Basketball Writers Association. Durante su carrera cubrió 12 torneos de básquetbol de la NCAA, ocho Copas Mundiales de la FIFA y cuatro Juegos Olímpicos.

En 2011 Grant Wahl anunció una posible candidatura para ser presidente de la FIFA, pero se terminó retirando tras no obtener el respaldo de una asociación de fútbol.

En 2020 fue despedido de Sports Illustrated después de criticar los recortes salariales de la empresa durante la pandemia del coronavirus.

Más tarde, en octubre de 2021, se unió a CBS Sports, donde se convirtió en analista de la cobertura de los partidos de fútbol de la CONCACAF y consultor editorial para documentales de fútbol que se transmiten en Paramount+.

Grant Wahl estaba casado con Celine Gounder, una reconocida médica y periodista médica especialista en enfermedades infecciosas y salud global.