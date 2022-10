La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó en una rueda de prensa en horas de la tarde del sábado 1 de octubre, que el presidente de la República Gabriel Boric, viajaría "próximamente" a la Región de La Araucanía.

La declaración de Tohá se dio en el contexto de su recorrido a la región, viaje en el que mantuvo encuentros con autoridades civiles, militares, miembros del Consejo Regional contra el Crimen Organizado y con víctimas de la violencia en la zona.

“En esta región tenemos enormes tareas. La colaboración entre instituciones puede construir acuerdos (…). Lo que más requerimos en la región son respuestas a problemas que llevan décadas, independiente del gobierno de turno”, declaró la secretaria de Estado.

"Hay muchas personas en esta región, que históricamente han vivido en predios que hoy están disputados, que no pueden ser comprados por la CONADI por esa razón, que no pueden vivir ahí porque no están tranquilos, no los pueden vender en el mercado porque nadie quiere comprar un predio que tiene esas condiciones, y tenemos que mejorar la respuesta del Estado para esas situaciones", afirmó la ministra sobre la reunión con las víctimas.

¿Qué dijo Tohá sobre el viaje del presidente Boric a la Araucanía?

La ministra manifestó la importancia de "que él (presidente Boric) venga con una agenda contundente, que muestre los pasos que estamos dando y lo que vamos a dar".

"Lo que está buscando el presidente Boric, y lo que va a definir la fecha de su visita, que está prevista para ser próximamente, es que su venida aquí no sea solamente un recorrido", agregó.