Puma chileno llega a la prensa inglesa en resumen de los animales que se toman las ciudades

La presencia de dos pumas en Santiago, en plena ciudad, la semana pasada no dejó indiferente al mundo.

De hecho clasificó para aparecer en el resumen hecho por The Sun en Inglaterra con los animales que se están tomando el mundo.

El periódico inglés tituló "Big cat in the big city" (Gato grande en la gran ciudad) y muestra una de las tantas imágenes que se captaron de esta particular presencia.

Sobre este Puma el diario británico comentó: "Los habitantes de la capital chilena, tuvieron un gran susto la semana pasada cuando se encontró a un puma salvaje merodeando por el centro de la ciudad".

"Animales reclamando su territorio", tituló The Sun.

En la misma nota se pueden ver otros animales que han sorprendido al mundo, como un ciervo sica en Japón, monos en Tailandia, un coyote en San Francisco o un jabalí en Barcelona, entre otros.