Posterior al Plebiscito de Salida con el triunfo de la opción "Rechazo", se comenzó a reforzar la idea de un inminente cambio de gabinete que finalmente se concretó este martes poco después del medio día en La Moneda.

Desde el Patio de Los Cañones, el Presidente de la República Gabriel Boric realizó el anuncio con el nombramiento de los nuevos ministros que asumirán las nuevas carteras.

Entre los nombres que dejan la sede de la presidencia, destaca la ex ministra del Interior y Seguridad Pública Izkia Siches, la ex ministra de Salud María Begoña Yarza y el enroque del ex ministro de la Segpres Giorgio Jackson.

El mantario además señaló que "Este cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto. Aquí cambia también el comité político que es la conducción de nuestro gobierno".

A continuación, te contamos más detalles de los cambios que se realizaron esta tarde en el actual Gobierno de Gabriel Boric.



Presidente Boric anuncia cambio de gabinete: ¿Qué ministros dejan La Moneda?

Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Izkia Siches

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) - Giorgio Jackson

Ministerio de Salud - María Begoña Yarza

Ministerio de Energia - Claudio Huepe Minoletti

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación - Flavio Salazar Onfray

¿Quiénes son los nuevos ministros y sus respectivas carteras?