La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, no quedó indiferente a la propuesta de retiro "acotado" de ahorros previsionales, presentado por el Gobierno ante el Congreso.

La moción del Ejecutivo aprueba el retiro del 10% de los ahorros previsionales (entre 35 y 150 UF), pero solo podrá usarse para pagar deudas de luz, agua, gas, pensiones alimentacias, de los cotizantes en salud en el sector público o privado, financieras, créditos hipotecarios y aporte para el ahorro de una primera vivienda.

La economista participó del seminario "Escenario internacional y nacional, proyecciones económicas", que organizó la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva). En dicha cita, Costa primero apuntó que "el nuevo proyecto del gobierno tenemos que estudiarlo en profundidad". Pero luego aclaró que "el nuevo proyecto es un retiro de fondos de pensiones, más acotado, pero es un retiro. Y como tal, es un retiro que jibariza el mercado de capitales en el largo plazo".

La presidenta del BC agregó que "estos capitales que le han dado profundidad y estabilidad al mercado de capitales que frente a determinadas crisis se mueven en dirección de estabilizar nuestro mercado si se reducen y se siguen reduciendo en el tiempo, tiene un efecto adverso estructural en el largo plazo".

Además, reiteró que este retiro "es más acotado, es más lento si la puerta sigue abierta, pero tiene un efecto estructural en el mercado de capitales". Pero no fue categórica para cuantificar la posible inflación que provoque: "Sin duda, el canal de consumo es más chico, no es directo, hay una duda con respecto a cuál es el monto, no sabemos si esos espacios de deuda se van a reponer con nueva deuda y se van a consumo o no, ahí hay una incertidumbre mayor".