Plebiscito 2020 | ¿Qué pasa si no me presento como vocal de mesa?

A una semana del importante Plebiscito que se realizará este próximo domingo 25 de octubre, muchas son las dudas en torno al proceso que se aproxima, es por este motivo que las autoridades realizaron una guía con el objetivo de resolver aquellas preguntas.

El Gobierno a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) lanzó el pasado 14 de octubre una guía con 23 preguntas y respuestas que busca resolver dudas de cara al importante día de elecciones.

Una de las principales dudas es qué hacer en caso que hayas salido llamado como vocal de mesa y no quieras asistir, el documento mencionado, en la pregunta número 20 ¿Qué pasa si un vocal de mesa no acude a cumplir con su función? responde que “Quienes no acudan incurren en una infracción electoral que será sancionada con una multa que va desde las 2 a las 8 UTM (entre aproximadamente 100 mil pesos y 400 mil pesos)”.

Te recordamos además que la labor de vocal de mesa o miembro del colegio escrutador, sí tiene un pago, que en el mismo documento comenta que es de aproximadamente 19 mil pesos, además que al comienzo de la jornada el servicio electoral les entregará un kit de protección personal con elementos como mascarilla, protector facial, alcohol gel, entre otras cosas.

Si aun así no quieres ser vocal de mesa o parte del colegio escrutador, te recuerdo que está la posibilidad de excusarte si cumples alguno de los requisitos solicitados por la ley, en ese caso deberán ir el mismo 25 de octubre a acreditar tu situación al delegado de local o al Juzgado de Policía Local.

A los vocales de mesa se les entregará un kit de protección personal (Agencia Uno)

En el caso de quienes no salieron designados como vocales de mesa y quieran desarrollar esta labor, el SERVEL explicó mediante su cuenta de twitter que quienes decidan hacerlo deben concurrir al local de votación correspondiente, a las ocho horas del día del plebiscito y explicarle su interés de participar al Delegado de Local para que lo integre a alguna mesa de votación.

Si quieres ver completa la “Guía de Preguntas y Respuestas para el Plebiscito 2020” la puede descargar desde la página web del Ministerio Secretaría General de la Presidencia www.minsegpres.gob.cl.