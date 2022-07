"No es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé". No, no se trata de la mítica canción de Pablo Milanés, sino que de la postura de la ex Presidenta Michelle Bachelet Jeria sobre la propuesta de Nueva Constitución. Así, citando al cantautor cubano, la exmandataria anunció su voto por el Apruebo en el plebiscito de salida.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) abordó el panorama constitucional que se vive en Chile, asegurando que votará por el Apruebo. Bachelet señaló tener “una opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre".

"Lo he dicho antes, estoy por el Apruebo", reiteró la ex mandataria en medio de una conferencia de prensa ofrecida en el marco de su visita a Perú.

Tras ello, Bachelet agregó: "Lo he dicho también, en una manera simbólica, que me recuerda una canción de Pablo Milanés que dice 'no es perfecta, pero se acerca a lo que yo siempre soñé'. Entonces, yo sí estoy con el Apruebo", comentó la ex Presidenta.

Bachelet será Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hasta el próximo 31 de agosto, fecha en que se acabará su periodo en el organismo multilateral y, tras ello, regresará al país.

“No buscaré un segundo mandato por motivos personales. Es hora de volver a Chile y estar con la familia”, sostuvo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su despedida del Consejo de DDHH, el pasado 13 de junio.