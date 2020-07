Nimo TV, la plataforma top de videojuegos en vivo del mundo, ya está disponible en HUAWEI AppGallery

La popular plataforma de streaming de videojuegos Nimo TV ya está disponible para su descarga en AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei.

Esta plataforma ha ganado gran popularidad en el último tiempo en el mundo gamer, al punto que cuenta con un promedio de 11,5 millones de usuarios activos mensuales, mientras que su aplicación registra 20 millones de descargas a nivel mundial.

Acá podrás encontrar a tus gamers favoritos, jugadores y equipos profesionales de e-sports, así como poder asistir a exclusivos campeonatos para los usuarios y disfrutar de las mejores partidas.

Entrena y juega con los mejores gamers

Nimo no solo te permite armar equipos entre tus amigos, sino que además puedes jugar partidas o comentar directamente las de tus gamers favoritos o reconocidos equipos de e-sports.

En esta app encontrarás los streaming en vivo de los juegos más populares para teléfono y PC como PUBG Mobile, GTA5, League Of Legends y Fortnite.

Además, podrás seguir y participar en los torneos más importantes, como Baires FreeFire, Free Fire All Star, PMSC SA Final, Razer Cup, Dreamhack, ESL One y The International.

Otra de las ventajas de usar esta aplicación son las recompensas y el constante apoyo a sus usuarios con la entrega de puntos para sus partidas, eventos de reclutamiento de nuevos streamers y sorteos diarios con increíbles premios sorpresa durante las partidas de tus jugadores favoritos.

Si aún no conoces Nimo TV y quieres ser parte de esta popular plataforma mundial, no pierdas más tiempo y descarga la aplicación desde la HUAWEI AppGallery.