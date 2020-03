New Balance agotó un stock de zapatillas únicas hecha con restos de otras zapatillas

New Balance sorprendió a todos en Estados Unidos con la impresionante venta de unas zapatillas modelo único que se agotaron en segundos.

Se trata de 100 zapatillas únicas, es decir, ninguna es igual a la otra, por lo que quienes la adquirieron tendrán la exclusividad de esa zapatilla, ya que nadie más en el mundo la tendrá.

La gracia de estas zapatillas, además de la exclusividad, es que fueran fabricadas con restos de otras zapatillas, una especie de Frankestein que bautizaron como New Balance Made in US 998 Limited.

Esta fue una estrategia bien novedosa y una buena forma de reutilizar los materiales que terminarían seguramente en la basura.