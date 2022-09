Tras la victoria del Rechazo en el Plebiscito de Salida, la gran pregunta es cómo seguirá el proceso constituyente. El miércoles ya hubo un avance cuando los presidentes de partidos políticos analizaron con los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, y con la flamante ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, cómo definir el futuro del tema constitucional.

El expresidente de Renovación Nacional (RN), Cristián Monckeberg, quien también fue constituyente, fue claro en la radio Universo: “Yo escucho en privado que todos dicen ‘no, no queremos una nueva Convención’, de lado y lado. Es bueno empezar a despejarlo y decirlo, parece como que hubiera vergüenza en decirlo, que no se atreven a decirlo. El expresidente Lagos lo señaló, Alberto Mayol, Alejandra Matus. Es evidente que si mantenemos o creamos un mismo sistema como el que hubo, vamos a tener los resultados parecidos”.

Por lo mismo, Monckeberg no se cierra a otras fórmulas. “Puede ser una Convención con una comisión de expertos que tengan derecho a decidir y a voto, que se elija otro grupo por sorteo. Hay diferentes fórmulas (...) Si tenemos una Convención con listas de independientes y la única diferencia es que en vez de tener un año durará seis meses y en vez de 154 miembros tendrá 100, será más o menos parecido”, ejemplificó.

Monckeberg está abierto a todas las opciones: “Si queremos llegar a buen puerto, porque otro numerito y seguir en esto no creo que aguante la ciudadanía, buscar alternativas no me enreda para nada, hay que empezar a decirlo”.

El dirigente de RN rechazó las críticas negativas por una supuesta "cocina" para elaborar el texto: “Todo es cocina, si la propuesta de Constitución también fue cocinada y por la Convención elegida y una cocina de aquellas, si no quedó ni acta. Y era una cocina con algunos nomás, nos quedamos desde afuera viendo por la ventana cómo cocinaban”.

Monckebrg cerró la entrevista diciendo que “si hay gente elegida, legitimada y se debate a puertas abiertas, con actas, qué bien que eso resulte. Ahora, cómo incorporar a los independientes, pueden ser fórmulas que la propia Convención, una vez elegida, los incorpore, proporcionalmente a las fuerzas que se fueron eligiendo”.