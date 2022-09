La expresidenta Michelle Bahcelet participó activamente de la campaña del Apruebo con miras al proceso constituyente que culminó el domingo co n el Plebisico de Salida. El contundente resultado logrado por el Rechazo, que venció con el 68% de las preferencias de los 13 millones de chilenos que votaron, provocó un remezón político en el país.

La ex mandataria, quien hasta la semana pasada era la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), incluso participó en la franja televisiva del Apruebo.

En entrevista con T13, en Ginebra (Suiza), Bachelet reconoció que "para muchos ha sido un resultado que tenemos que leer con cuidado. Y yo solo quiero decir que la declaración que hizo el presidente (Gabriel Boric) anoche me representa completamente".

Consultada si el gobierno se abanderizó demasiado con el Apruebo, laexpresidenta dijo que "yo he estado aquí afuera (en Ginebra), así que por lo tanto no soy la persona más adecuada para hacer una evaluación de ese tipo. Por eso digo que el análisis que hace el presidente y -por sobre todo, cómo seguir para adelante- me representa. Es la línea correcta el diálogo y seguir mirando porque hay demandas sentidas de la población, que se buscó resolver a través de una nueva constitución, que aún están, y que hay que trabajar para mejorar".

En el plebiscito constituyente participaron 13.021.063 chilenos, otorgando una amplia ventaja al Rechazo (68%) contra el Apruebo (32%).