Tal como se preveía hace varios meses, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker anunciaron su salida del Partido Demócrata Cristiano.

En una misiva, los congresistas explicaron que "hoy la crisis multidimensional que vive Chile también ha afectado a los que conducen al PDC, poniendo al partido en una situación que ha generado renuncias de la militancia, tanto de figuras nacionales como de dirigentas y dirigentes territoriales históricos y también de muchos y muchas militantes de base que no se han sentido interpretados ni representados. Hemos hecho muchos esfuerzos para recuperar la amistad cívica, pero la respuesta ha sido la censura permanente".

Apuntaron que "un partido que mira al siglo XXI no puede ser un rebaño que sigue dócilmente a una directiva que no quiere escuchar el mensaje de sus militantes, ni de la ciudadanía, y cuya máxima expresión de desconexión con el país se expresó el 4 de septiembre pasado".

Por lo mismo, "hemos decidido, después de una profunda reflexión, renunciar al partido Demócrata Cristiano y trabajar activamente por encontrar soluciones a las preocupaciones de los hombres y mujeres de nuestra patria, fundadas en el consenso, la búsqueda del bien común, y la construcción de un centro político fuerte que enfrente las posiciones populistas, maximalistas, totalitarias y polarizadoras".

Rincón explicó que "pudimos haber partido en otros momentos de la historia del partido y lo hicimos ahora, porque lo que ocurrió el 4 de septiembre, no el día de la votación y del Plebiscito, sino que todo lo que esa decisión significó al interior de nuestro partido, nos enfrentó en las miradas de lo que debería ser el país".

Por su parte, Walker descartó una alianza con Chile Vamos: "No, nuestro espacio político está en el centro y la centroizquierda, vamos a converger con quienes estuvimos en la Centroizquierda por el Rechazo".

Otros militantes que ya habían renunciado al partido son Claudio Orrego, Patricio Vallespín y René Cortázar.