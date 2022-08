El excandidato presidencial, Mario Desbordes, indicó que “aunque gane el Rechazo, el proceso tiene que terminar con una nueva Constitución", y agregó que "no me parece un buen texto en cosas muy importantes, pero tiene cosas buenas".

A trece días del Plebiscito de Salida para definir si se aprueba una nueva Constitución o se mantiene la Constitución de 1980, el excandidato presidencial, Mario Desbordes, indicó que “aunque gane el Rechazo, el proceso tiene que terminar con una nueva Constitución. En eso tiene toda la razón el Presidente Boric y me parece bien su llamado a la unidad“.

En entrevista con la radio ADN, el expresidente de Renovación Nacional explicó que “hasta el último minuto abogué por esperar el texto y ver si votaba apruebo, pero leyendo el texto yo estoy por el Rechazo. No me parece un buen texto en cosas muy importantes, pero tiene cosas buenas. Me parece ridículo eso de que no tiene nada bueno. En ese contexto, yo rechazo el texto, pero no el proceso”.

Incluso, Desbordes alabó la promulgación de la rebaja del quórum para reformas constitucionales a 4/7. “Así es mucho más fácil de reformar la actual constitución que la nueva", y agregó que "si gana el Rechazo, se puede tener un acuerdo mucho más fácil con la actual Constitución ya que no hay que andar pidiendo votos a gente que se está negando, y al Gobierno también le permitirá ingresar sus reformas“.

Las críticas al Gobierno

Sobre los pasos a seguir en caso de que gane el Rechazo, Desbordes criticó al Gobierno por presionar a la oposición para que indique sus propuestas. “El camino no es que cada uno ponga sobre la mesa qué cosas se debieran reformar. Creo que eso es un error y generará roces en las fuerzas políticas. Creo que el Gobierno se equivoca”, acusó el ex ministro del Defensa durante la gestión de Sebastián Piñera.

El dirigente recalcó que "no estoy de acuerdo con la fórmula de la ministra (Camila) Vallejo sobre mandar propuestas como plan B, esa fórmula lo que provoca es lo que le pasó ayer, que sus propias coaliciones de Gobierno salen del comité político peleando entre ellas por cuál es el plan B”.