Las tarjetas digitales MACH y Tenpo ya están disponibles en HUAWEI AppGallery para que hagas tus compras online

La gran mayoría de las transacciones que se hacen por internet, por no decir todas, requieren de una tarjeta de crédito.

Afortunadamente existen alternativas rápidas y seguras para poder tener la libertad de pagar lo que quieras por internet, sin necesidad de tener una tarjeta de crédito o hacer trámites bancarios.

Son las famosas tarjetas de prepago virtual, que te dan la oportunidad de cargarlas con dinero para efectuar compras online.

Entre las más populares en Chile se encuentran MACH de Banco BCI y Tenpo, las ya están disponibles para todos los usuarios de Huawei, mediante AppGallery.

¿Qué es MACH?

MACH es la tarjeta virtual de BCI que funciona como un método de pago para comercios online. Lo mejor es que es una Visa que funciona en aquellos comercios que requieren de tarjeta de crédito, pero sin generar deudas para el usuario.

Para usarla no se necesita abrir una cuenta bancaria, no se requiere una renta mínima, no se cobra una tasa de interés mensual y no se pagan comisiones por compras internacionales.

Usarla es muy fácil, debes descargarla de la AppGallery de Huawei, registrarte en la app y recargarla con dinero a través de una tarjeta de crédito, transferencia electrónica o Webpay.

¿Conoces Tenpo?

Tenpo es una tarjeta 100% digital que se presenta como una herramienta que pretende destrabar los obstáculos que existen a la hora de pagar ciertos servicios o productos a través de la web.

A diferencia de MACH ofrece una tarjeta de prepago emitida por MasterCard (algunos comercios sólo aceptan VISA y otros sólo MasterCard).

También funciona por medio de una app, la que se encuentra en la AppGallery de Huawei, donde podrás encontrar disponibles las oficinas virtuales de varias instituciones financieras del país.