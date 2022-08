Una de las performances más comentadas del año en el Congreso protagonizó el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, quien se definió como el "Bukele chileno", en referencia al presidente de El Salvador, Nayub Bukele, cuando se refería a la situación de la seguridad en Chile.

Rivas explicó que "perseguir a los delincuentes, a las lacras que destruyen nuestra sociedad, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. El Partido de la Gente quiere hacerlo, y yo, en lo personal, he invitado a mis colegas parlamentarios a unirnos a esta iniciativa. Tomo hoy este trabajo sucio, pero necesario, dispuesto a ensuciarme las manos en el combate contra la delincuencia de la manera que sea".

El parlamentario expuso su histrionismo cuando se puso una estrella en la chaqueta, tal como los sheriffs en el Viejo Oeste norteamericano. "Por eso hoy he traído esto (en referencia a la estrella), yo tomo en mis manos la lucha contra la delincuencia, he aquí, el Bukele chileno, el comisario contra las lacras asquerosas, inmundas".

El diputado dijo que "aquí está el comisario, y aunque tenga que entregar mi vida, y lo digo en serio, porque hoy matan a la gente, y aunque tenga que entregar mi vida con un tiro en la nuca, voy a combatir".

Ante la pregnta si iría a las poblaciones para enfrentar a la delincuencia, Rivas aclaró que "no, desde acá el Congreso".