Aries (marzo 21-abril 20)

El día de los enamorados no será fácil para ti, porque deberás hacer lo que impone tu trabajo, no los planes que realmente querías. Es un día poco propicio para la diversión o la felicidad.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Un influjo adverso de Saturno amenaza con que este día, termine muy diferente a como lo tenías planeado. La persona que más quieres estará lejos de ti o pasará por un momento difícil.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Cupido te dará sorprenderá con un momento inesperado y feliz que significa que una persona que se alejó regresé a a tu vida. Hoy no esperas nada, para ti solo es un día más pero la vida te sorprende.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Este día no es de tus preferidos pero el destino te puede tener una sorpresa que no esperabas para nada. Una puerta se abrirá y hará que tu vida sea más feliz.

Leo (julio 23-agosto 22)

Pasarás este dia muy ocupado por los éxitos y reconocimientos que estás esperando obtener en tu trabajo, por lo que te mereces, eso es tu verdadero amor.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Por ti este día no existiría porque no es de tus favoritos, pero puede que el destino te va haga un regalo que sin duda no esperas, porque el amor llamará a tu puerta.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Será para ti un día lleno de felicidad pero tendrás que poner mucho de tu parte. Te encuentras entre los más amorosos del zodiaco, pero tienes muy claro que el amor no es algo de suerte.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Este día no será como el que planeabas, incluso aunque te esfuerces. El destino te llevará por otros caminos relacionados mucho más al trabajo.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Hoy se hará presente un recuerdo muy doloroso relacionado con el amor o con alguien a quien querías mucho. Pese a todo será un día alegre en el que recibirás cosas buenas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Deberás entregarte con toda la pasión y voluntad, como si buscaras olvidar totalmente tu vida amorosa porque te hicieron daño y hoy más que nunca prefieres no recordar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No te hagas ilusiones en el día de los enamorados porque Cupido hoy no estará de tu lado. Saturno, uno de tus regentes, se estará en mal estado cósmico y no es momento de grandes alegrías.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No te ilusiones con un día feliz para ti, será más fácil hacer que los que te rodean sea más felices que atraer esa felicidad para ti. El calendario y los astros no están sincronizados, tu felicidad llega más tarde.