Los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet se suman a los ex mandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos e informaron que no asistirán a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, donde se presentará el borrador definitivo de la propuesta constitucional a la ciudadanía.

Por el lado de Sebastián Piñera, el exmandatario envió una carta a la presidenta y el vicepresidente del órgano redactor, Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, respectivamente, argumentando su decisión debido a que “la forma confusa y contradictoria en que se invitó a la y los ex presidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país”.

De esta manera, el ex jefe de Estado, confirmó que, “al igual que los otros ex presidentes, he decidido no asistir”, a la ceremonia de clausura del próximo domingo 4 de julio.

“Las constituciones deben ser el gran marco de unidad, estabilidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legítimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos”, señala el expresidente, añadiendo que “para lograr este objetivo es fundamental que la Constitución tenga un amplio y sólido apoyo ciudadano, para que sea reconocida y respetada por todos”.

“En Chile llevamos más de 40 años dividiéndonos y confrontándonos en torno a la Constitución del 80, a pesar de sus múltiples y significativas reformas”, comentó Piñera, agregando que “la inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la Casa de Todos”.

Por el lado de la expresidenta Michelle Bachelet, la fundación Horizonte Ciudadano anunció que no podrá participar por topes de agenda. El próximo 5 de julio, un día después de que se entregue la propuesta, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU acudirá a un consejo de DD.HH.

Piñera y Bachelet se suman a Frei y Lagos

El primer expresidente en declinar de asistir al acto de cierre de la Convención Constitucional, fue Ricardo Lagos, quien pidió no ser invitado, argumentando haber participado activamente en el proceso de redacción de la propuesta de carta fundamental; motivo por el cual solicitó no ser considerado dentro de las invitaciones para “dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la convención, puedan participar del evento”.

Luego que la Convención Constitucional decidiera sí invitar a los expresidentes, el exmandatario Eduardo Frei, anunció que no participaría del acto, pero sin explicaciones del porqué. “Si bien agradezco su invitación en la sesión de Pleno de la Convención Constitucional del próximo 4 de julio, en esta ocasión no participaré”, señaló el expresidente Eduardo Frei.