En medio de una entrevista con CNN, donde Bolton se refería al asalto al capitolio por partidarios de Trump, ocurrida en enero del 2021 luego que el magnate perdiera las elecciones presidenciales; el ex asesor en materia de Seguridad puso en duda que se tratara de un intento de golpe de Estado. “No es un ataque a nuestra democracia. Es Donald Trump cuidando de Donald Trump. Es una ocurrencia de la vida”, sostuvo.

Tras cartón, Bolton reveló que ayudó en la planificación de golpes de Estado, y pese a que no detalló los países afectados, sí mencionó a Venezuela, aunque descartó una mayor participación de Estados Unidos en el intento de derrocar a Maduro el 2019.

“Como alguien que ayudó a planificar golpes de Estado no acá, pero en otros lugares, se necesita mucho trabajo y eso no es lo que él hizo, él estaba tambaleándose de una idea a otra”, señaló el ex asesor de la Casa Blanca.

“En última instancia, él sí desató a los que atacaron el Capitolio, de eso no hay duda, pero no de derrumbar la Constitución para ganar tiempo”, agregó el asesor de Trump.

Pese a que no entregó detalles de los países donde se planificó una intervención, sí mencionó a Venezuela, señalando que el golpe “resultó no tener éxito, no es que nosotros tuviéramos que ver tanto con eso, pero vi lo que necesita una oposición para tratar de derrocar a un presidente elegido ilegalmente y ellos fallaron. La idea que Donald Trump fue la mitad de competente que la oposición venezolana, da risa”.