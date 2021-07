Ex asesora del hogar de Luciano Cruz-Coke lo acusa de despido irregular y acoso laboral

El parlamentario del oficialismo y actor Luciano Cruz-Coke (Evopoli) deberá acudir a tribunales luego de ser demandado por Ana Mendoza, su ex asesora del hogar.

La trabajadora que cumplió labores entre el 2017 y el 2020 acusó al diputado y su familia de serias irregularidades en su despido, por lo cual denunció a sus empleadores a la justicia.

Todo comenzó a inicios de la pandemia, cuando se decretaron las primeras cuarentenas, en este contexto, Mendoza dejó de acudir al empleo, ya que la autoridad lo prohibía y aun así la esposa de Cruz-Coke, Javiera García-Huidobro, le insistía en retomar sus funciones.

“No se podía salir, tenía miedo de infectarme, simplemente de morir y no fui y ella empezó a acosarme por teléfono, que tenía que ir, que eran mentiras”, señaló la asesora del hogar.

Más tarde, en el mes de julio, Mendoza se acogió a la Ley de Protección al Empleo hasta que retornó con sus labores con el fin de los confinamientos, pero a los días fue despedida.

Su abogado, Miguel Fernández, detalla que la demanda incluye posibles incumplimientos laborales tales como remuneraciones impagas, retraso en el pago de cotizaciones, la no entrega de liquidaciones de sueldo y despido injustificado.

A eso, se añaden situaciones como que no firmaba libro de asistencia y que no se le estaban otorgando vacaciones, además de incumplimientos en la hora de almuerzo y la no entrega de finiquito tras su despido.