Estos son los mejores productos de Huawei para regalar o pedir esta Navidad

Navidad siempre es una buena oportunidad para hacer un upgrade en tecnología o para recibir un regalo que permita renovar el teléfono o el reloj. Y Huawei tiene una oferta variada que los motivó a entregar su propia lista de seleccionados para pedirle al Viejo Pascuero.

Huawei nova 5T

El Huawei nova 5T aterrizó hace un par de semanas en nuestro país, enfocado en conquistar a las nuevas generaciones gracias a su gran rendimiento, diseño único y excelentes especificaciones.

Como les contamos en este gran review, cuenta con cuatro cámaras principales potenciadas con IA, las que logran capturar fotos en alta definición, ultra gran angular, macro y Bokeh, además de videos increíbles. Este equipo posee el mismo procesador de la aclamada serie P30 (Kirin 980), lo que garantiza un excelente desempeño. Además, tiene 8GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, lo que sumado al potente sistema operativo EMUI 9.1, basado en Android 9, se combinan para ofrecer una experiencia fluida y sin demoras, proporcionando un desempeño de gama alta.

Precio: $389.990.

Huawei FreeBuds 3

Estos audífonos fueron los más premiados dentro de la última versión de la feria IFA 2019, con 11 galardones de la prensa, como el mejor producto presentado este año. Se trata de los primeros audífonos TWS Open-fit que soportan tanto la reducción de ruido en llamadas como la cancelación de ruido activa y en tiempo real, eliminando el ruido del viento en un 94%. Además, brindan una increíble reproducción musical y un ahorro energético sin competencia, gracias al procesador de fabricación propia, Kirin A1.

Precio: $129.990.

Huawei Watch GT2 de 46 mm y 42 mm

El Huawei Watch GT2 de 46 mm es un reloj inteligente que ha llegado a revolucionar la industria, con una autonomía de uso de hasta dos semanas continuas. Además, cuenta con almacenamiento y reproducción de música de hasta 500 canciones (en formato MP3), micrófono incorporado para contestar llamadas y es compatible con 15 modos de deporte, incluyendo ocho actividades al aire libre.



También, posee una pantalla más amplia y sin bordes, siendo el primer reloj inteligente de Huawei con una pantalla de cristal 3D todo en uno.

En su versión de 42 mm, su tamaño se adapta de manera perfecta a muñecas más pequeñas, dando un toque de elegancia y convirtiéndose en un accesorio de moda infaltable. A diferencia de su hermano de 46 mm, su autonomía es de siete días continuos de uso y no permite contestar ni hacer llamadas.

Precio: Desde los $149.990.

Huawei Band 4

Si están buscando un dispositivo que sea cómodo, pequeño y con las aplicaciones perfectas para medir el rendimiento deportivo diario y de entrenamiento, la nueva Huawei Band 4 le ayuda a los usuarios a monitorear su condición física todo el día, gracias a su medición científica de ritmo cardiaco, saturación de oxígeno y capacidades de monitoreo de sueño, permitiendo descubrir y mejorar el estilo de vida

Esta banda cuenta con la tecnología de monitoreo de ritmo cardiaco Huawei TruSeen TM 3.5, que combina una serie de sensores de alta precisión con un software inteligente para brindar una medición más precisa.

Precio: $39.990.

Huawei P30 Pro

La Serie Huawei P30 sigue siendo uno de los referentes de la industria de dispositivos móviles y captando la atención de los consumidores alrededor del mundo, incluyendo el premio “2019-2020 Best Smartphone of the Year Award” de la European Imaging Association (EISA).

Con un diseño único, llegan los nuevos Huawei P30 Pro, en colores: Mystic Blue, inspirado en el efecto que genera el reflejo del cielo en el mar, y el Huawei P30 Pro Misty Lavender, que emula los tonos de la playa al atardecer, logrando una fluida transición entre el acabado brillante y mate, al utilizar ambas texturas para formar una unión de varias capas y un intenso efecto visual.

Los nuevos P30 Pro Mystic Blue y Mystic Lavender llegan con la última versión de la capa de personalización propia de Huawei EMUI10, basada en Android 10, entregando una completa experiencia de un tope de gama, con lo último en software y sistema operativo.

Precio: $699.990.