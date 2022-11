“Están preocupados porque se les acaba el negocio”. La Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, respondió a una carta que envió Martín Mujica, gerente general de AFP Cuprum a sus afiliados, donde la administradora critica –con mentiras– la reforma la reforma previsional del Presidente Gabriel Boric.

La titular del Trabajo respondió a Cuprum que la preocupación de la administradora pasa principalmente porque las AFP ejercen monpólicamente distintos servicios de soporte, afiliación y reaudación de cotizaciones, venta de retiros programados y de administración de cuentas “y ahí se demuestra la preocupación que tienen”.

Durante la tarde de este jueves, la AFP Cuprum envió una carta a sus afiliados donde critica la iniciativa de generar un sistema mixto para eliminar las AFP y el que una parte de la cotización adicional vaya destinada a un pilar solidario.

En la misiva, Mujica sostiene “contrario a lo que mayoritariamente han expresado los ciudadanos y nuestros afiliados, el Gobierno propone que el 6% de cotización adicional vaya a un fondo colectivo y no a las cuentas individuales de los trabajadores”, afirmación que, por cierto, es imprecisa, ya que el 70% de la cotización adicional iría a la cuenta individual de cada afiliado y solo el 30% a un fondo común.

“Con esto, la mayoría de los cotizantes no solo recibirán una pensión más baja que si esa cotización adicional se destinara a su cuenta individual, sino que además no tendrán propiedad sobre esos fondos ni sobre la rentabilidad que genere esa contribución, y como consecuencia, no tendrán la posibilidad de heredar lo que hayan acumulado a lo largo de su vida en lo que respecta a la cotización adicional”, agregó el gerente de Cuprum; aspecto que es falso, ya que la reforma plantea mecanismos de propiedad privada y heredabilidad de los fondos.

Dentro de la carta, Mujica plantea que, con la reforma, “las personas no podrán elegir a quién les entregan sus ahorros, ni el servicio que quieren. Su posibilidad de elegir quedará limitada a sólo a quién invierte sus fondos”.

“La propuesta anunciada por el Gobierno (…) representa menos libertad y menos propiedad sobre sus ahorros”, critica Cuprum en la misiva.

Respuesta de la ministra Jara

La ministra Jara fue consultada por Chilevisión sobre la carta de Cuprum, a lo cual respondió que las administradoras “están preocupadas porque se les acaba el negocio”.

“Si usted mira, las AFP han ejercido monopólicamente no solo la gestión de los fondos, sino que también las labores de soporte y administración de cuentas y ahí se demuestra la preocupación que tienen”, criticó la ministra.

“El objetivo del Gobierno está puesto en mejorar las pensiones y para eso se requiere hacer cambios y traer lo que está en el resto del mundo”, enfatizó Jara.

La ministra agregó que los cambios que propone la reforma “recoge la experiencia” de los proyectos presentados por Piñera y Bachelet en su momento, más la experiencia internacional: “somos nosotros los que hemos estado encerrados en una caja y eso es lo que hay que cambiar”, puntualizó Jara.