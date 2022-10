Un duro intercambio verbal protagonizó erl presidente Gabriel Boric en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa, organizado por la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile 2022.

El mandatario comenzó explicando que “a mí, la gente que soba el lomo, que se acerca solo para decir que las cosas están bien o que anda con un discurso por delante y otro por detrás no me gusta nada, y por eso a mí me gusta que las cosas las digamos de frente; me gusta que conversemos con la verdad, me gusta que nos hagan críticas constructivas”.

Agregó que “quiero que sepan, y esto lo he repetido reiteradamente y creo que desgraciadamente en la política lo hacemos muy poco, que tenemos que ser capaces de escuchar a quien piensa distinto, porque en quien piensa distinto pueden haber un punto de vista que enriquezca el nuestro”.

]"Nadie tiene una verdad absoluta y revelada. Nosotros no venimos con una idea a imponer a toda costa, sin importar lo que pase", dijo Boric cuando fue interrumpido por algunos de los presentes, quienes reclamaban por el proceso constituyente. “Bueno, la Constitución se rechazó al que lo pregunta, y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también déjeme decirle, ¡y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto!… y también el pueblo de Chile decidió, por una amplia mayoría, tener una nueva Constitución. Y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que propuso la Convención”, dijo el mandatario.

Y agregó que "pero el mandato de una nueva Constitución sigue vigente”, lo que fue rechazado por algunos asistentes.

El video del momento (CANAL 13).

Como los asistentes seguían reclamando, el mandatario fue claro: “Lo invito, ¿quiere conversar acá?”, lo que nadie respondió. Sí hubo frases de apoyo, diciéndole que continuara con su alocución.

Boric reclamó que "debemos ser capaces de ponernos de acuerdo, porque no podemos esperar a que los problemas nos estallen en la cara”, indicando que “si algo hemos entendido como gobierno es que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía es una condición habilitante para todo lo demás”.